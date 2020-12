Meedia: noor ralliäss Oliver Solberg on siirdumas Hyundai ridadesse

Portaal Rallye-Magazin kirjutab, et Solbergi isa, 2003. aasta maailmameister Petter Solberg on pidamas läbirääkimisi Hyundai WRC meeskonna pealiku Andrea Adamoga, et norralane noorteprogrammiga liituda saaks. Väidetavalt hakkab 19-aastane Solberg järgmisel aastal sõitma WRC2-sarjas.

Saksamaa meedia spekuleerib ühtlasi, et see võib Solbergi jaoks juba 2022. aastaks avada võimaluse kihutada WRC-s. Rallye-Magazin kirjutab, et nii Thierry Neuville'i, Dani Sordo kui ka Craig Breeni lepingud saavad 2021. aasta lõpus läbi. Samas ka Ott Tänaku kontraht kestab 2021. aasta lõpuni. Kui mõni sõitjatest ülejärgmisel hooajal enam Hyundais ei jätka, võibki avaneda võimalus juba Solbergil.

Solberg osales tänavu kokku kuuel WRC etapil. Kolmel etapil (Monte Carlo, Mehhiko, Rally Estonia) kihutas ta Volkswagen Polo GTI R5-ga. Rootsis ning kahel Itaalia rallil (Sardiinia ja Monza) sai Solberg võistelda Škoda Fabia R5 Evo-ga. Tema parimaks tulemuseks üldarvestuses jäi Monza ralli seitsmes koht.