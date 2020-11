Meedia: järgmisel aastal võib WRC-s näha Hyundai roolis kuulsat vormelisõitjat

Kubica teatas, et talle pakuti võimalust kihutada detsembris toimuval Monza rallil, kuid pidi sellest loobuma, sest samal nädalavahetusel toimub F1 etapp. Nimelt on Kubica Alfa Romeo võistkonna varusõitja.

Viimasel ajal on aga hakanud levima kuulujutud, et Kubica võib järgmisel aastal siiski WRC-s mõnel rallil kaasa lüüa. Peamiselt on poolakat seostatud Hyundaiga.

Portaal Rallyssimo kirjutab, et Hyundai pealiku Andrea Adamoga on väidetavalt juba läbirääkimised käimas, et Kubica saaks järgmisel hooajal mõnel etapil kaasa teha. Poolaka võimalustele aitaks kaasa kohalik õlifrma PKN Orlen, mis on Kubica sponsoriks. Kui Kubica peaks tõesti Hyundai WRC i20 masinaga võimaluse saama, siis seda siiski Hyundai sõsartiimis 2C Competition.

WRC-sari pole Kubicale kaugeltki võõras. Ta osales sarjas aastatel 2013-2016, mille jooksul sõitis ta kokku 33-l etapil. Tema arvele jäi 14 kiiruskatsete võitu ning 43 MM-sarja punkti. Kubica parimaks tulemuseks jäi 2014. aasta Argentina ralli kuues koht.

F1-s kihutas Kubica võidusõitjana aastatel 2006-2010 ja 2019. Ta on võitnud ühe etapi ning lõpetanud 12-l korral poodiumil.