Märtini ja Tänaku firma arendab ja hooldab WRC2 sarjas Hyundai R5 autosid

Hyundai Motorsporti pealik Andrea Adamo väljendas juba mõned kuud tagasi soovi oma R5 autod MM-sarjas võistlustulle saata. Täna teatati ka, kes nendesse autodesse istuvad.

Hispaania meedia teatel on lepingud sõlmitud norralase Ole-Christian Veiby ja venelase Nikolai Grjaziniga. Mõlemad tegid esimese testi Hyundai i20 R5 autoga juba novembris ning osalenud sellega ka väiksematel rallidel.

Poolakeelne Motorsport.com kirjutab, et Hyundai WRC2 programm on usaldatud just firma RedGrey hoolde.

Möödunud aastat valmistas MM Motorsport autot ette jaapanlasele Takamoto Katsutale, kes sõitis MM-sarjas Ford Fiesta R5 masinaga. Tänak ostis osaluse Märtini tiimis möödunud aasta kevadel.