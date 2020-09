Martin Järveoja võttis Rally Estoniaks kuus kilo alla: oli raske, aga sain hakkama

"Ralli on suuresti detailides kinni. Selleks, et lõpptulemus oleks maksimaalselt hea, mängivad väga paljud asjad olulist rolli. Üheks selliseks detailiks on võistlusauto kaal, mis peab ideaalis olema võimalikult lubatud miinimumi lähedal, milleks on koos sõitjatega 1350 kg. Otsustasin juba paar nädalat enne rallit, et võtan selle tarbeks ette kaalulangetuse," kirjutas Järveoja oma Topauto blogis.

"Eesmärgiks oli 6 kg enda kehakaalust alla võtta. Judo aegadel oli kaalulangetus enne võistlusi täiesti tavaline praktika, seega oli päris huvitav vanade aegade taustal taaskord selline projekt ette võtta ning päevas vähemalt 20 korda kaalu peal käia. Sain eesmärgi täitmisega kenasti hakkama, küll läbi raskuste, aga sain hakkama," lisas ta.

Rally Estonia peeti karmide koroonareeglitega. Järveoja sõnul oli sellel ka üks pluss.

"Üks väga tervitatav muudatus oli see, et ajakirjanikud ei olnud igal sammul meie privaatsfääris. Ütleme nii, et päris mõnus oli segamatult ainult oma tööle ja tulemusele keskenduda ilma pidevalt oma tundeid lahkamata," teatas ta.

