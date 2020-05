Martin Järveoja üleskutse: kui keegi vajab ekskavaatorijuhti, siis pöörduge minu poole!

Enim on Järveojale lõbu pakkunud vana talukoha renoveerimine.

"Mul on päris palju tegevust olnud. Minu vanavanemate talu oli väga halvas seisukorras ja seega olen kehastunud (multifilmitegelaseks) Lammutaja Ralfiks. Olen õppinud ekskavaatoriga töötama, see on olnud lõbus. Nii et kui keegi vajab ekskavaatorijuhti, siis pöörduge minu poole! Olen nüüd lammutamises proff," rääkis ta.

Lisaks veedab Järveoja aega perega.

"Olen olnud koos abikaasa Maarja ning laste Maria ja Mateoga pärast Mehhiko rallilt naasmist palju kodus. Eestis hakkab olukord normaliseeruma, aga peame endiselt võõrastest nii palju eemale hoidma kui võimalik. Lastega oleme vaadanud palju multifilme, Põrsas Peppa on meie nimekirja tipus. Pärast kolme aastat WRC-mullis saan perega rohkem aega veeta ja pean sellest võimalusest viimast võtma," ütles kaardilugeja.

"Mu abikaasa kiindus Youtube'is olevatesse fitnessivideotesse, ühinesin samuti harjutustega. Palju oli 1990. aastate vanakooli harjutusi - mida vanem, seda parem! Nüüd on ilmad ilusamaks läinud. Käin jooksmas ja sõpradega rattaga sõitmas," lisas ta.

Järveoja sõnul on ta pidevalt ühenduses olnud ka Hyundai võistkonna juhi Andrea Adamoga.

"Tal on suur pere, ta peab enam kui 200 inimese käest küsima, kuidas läheb. Keegi meist ei tea, millal paus lõppeb, aga proovime positiivset meelt säilitada."