Martin Järveoja särgioksjoniga teeniti vähihaigete heaks 7400 eurot

"Loodan südamest, et särk, mida kandsin enda unistuse täitumise ajal Hispaanias, aitab täita nüüd kellegi teise unistuse! Vähiravifondi “Kingitud Elu” Facebooki lehel on käimas oksjon, kus on võimalik pildil olev ajalooline särk endale soetada. Oksjoni tulu läheb vähihaigete toetuseks!," teatas Järveoja Instagramis.

Oksjon läks lukku täna kell 12 ning võitjaks osutus Andres, kes pakkus särgi eest 7400 eurot. Oksjoni viimasel tunnil pidas ta pingelist heitlust Martiniga, kelle viimaseks pakkumiseks jäi 7000.