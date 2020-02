Martin Järveoja: ilmselt me selles piirkonnas WRC etappi enam ei näe

"Ma pole ilmselt kunagi oma elus nii pingsalt ilmaprognoose jälginud, kui ma seda enna rallit tegin. Abikaasa tögas mind pidevalt, et kas ma soovin meie ilmamehe Hannese töö peale üle minna. Ausalt öeldes olin ma ennustusi vaadates veendunud, et ralli ei toimu. Korraldajad ning FIA võtsid aga suure riski ning lühendasid rallidistantsi poole võrra, kuid võistlust ära ei jätnud. Nüüd pärast ralli lõppu oli see minu hinnangul siiski kokkuvõttes õige otsus, kuigi pühapäevased tingimused olid juba väga äärmuslikud ning talverallist oli asi valgusaastate kaugusel. Ilmselt me selles piirkonnas WRC etappi tulevikus enam ei näe!" ütles Järveoja Topauto blogis.

"Peamine küsimus, mille lume ning jäise pinnase puudumine tõstatasid, puudutas rehve. Tingimused ei olnud piikrehvide jaoks kaugeltki ideaalsed ning korraldajad tegid erandi ja meil võimaldati kulunud rehvid uute vastu vahetada põhimõtteliselt pärast iga katset. Tavaliselt sõidame me ühe rehvijooksuga 3-4 katset. Ohutuse mõttes oli see antud olukorras kindlasti ainuvõimalik stsenaarium."

"Kuna Monte Carlo õnnetuse tõttu oli meil uue autoga endiselt väga vähe kilomeetreid sõidetud ning pinnas oli taaskord uus, siis tuli meil väga kiiresti kohaneda. Ma usun, et saime sellega enam-vähem hästi hakkama ning ralli lõpus kätte saadud teise koha karikad kinnitavad seda fakti. Saime ralli jooksul autost parema ülevaate ning nende teadmiste pinnalt on hea järeldusi teha ja edasi kruusarallide poole liikuda."