Martin Järveoja hakkas rallipausi ajal taas judoga tegelema ja käis 55 päeva järjest saunas

"Juunikuu hakkab vaikselt lõppema ja see tähendab, et oleme tänaseks MM-ist eemal olnud juba üle kolme kuu. Kõige populaarsem küsimus, mida minult nendel kuudel on küsitud, on see, kuidas saab kaardilugeja ennast vormis hoida, kui reaalset rallitegevust ei toimu. Lühike vastus on, et ega saagi. Seda just erialaselt. Ma võiksin ju rappuvas rallisimulaatoris päevad läbi rajalegendi ette lugeda, kuid ralli on oma olemuselt nii ettearvamatu ning hõlmab endas nii palju faktoreid, et reaalsuses ei oleks sellest tegevusest kuigi suurt kasu," kirjutab Järveoja.

"Esimesed 1,5 kuud möödusid suuresti puhkamise vaimus. Kolme viimase aasta jooksul ei ole me füüsiliselt üle kahe nädala korraga kodus viibinud, seega oli aeg gaas maha lasta ning antud olukord võimalikult hästi ära kasutada. Vaimu erksana hoidmise mõttes oli see kindlasti vajalik periood.

Ma olen oma olemuselt aga väga võistlusjanuline inimene ning kuna ma seda janu enam ralliga kustutada ei saanud, siis põimisin ma eneselegi teadmata erinevaid võistlusmomente iga hinna eest meie pere karantiini ellu. Magamisest sai võistlus, söögitegemisest sai võistlus, riidesse panemisest sai võistlus, legodest torni ehitamisest sai võistlus, saunas käimisest sai võistlus. Saunas käimine muutus väikest viisi maratoniks ja seda sai tehtud lausa 55 järjestikusel päeval.

See tegevus polnud aga kuigi jätkusuutlik ning ma suutsin oma pere ilmselt päris ära tüüdata. Sujuvalt kandus see võistlusjanu kustutamine sporditegemisse üle. Viimati sai trennitunde kokku nii palju siis, kui ma veel judoga tegelesin. Kui esialgu kuulusid päevakavasse enamasti vaid jooks, rattasõit ning abikaasa kõrvalt tehtavad Youtube’i treeningvideod, siis paaril korral olen nüüd ka judomati peal käinud."

"Kuna Covid-19 tulenevad piirangud on hakanud lõdvenema, saime me tiimiga ette võtta kahepäevase testisõidu Soomes. Legendaarne Ouninpohja katse oli pärast pikka pausi korralik väljakutse. Aga saime testilt kasulikku tagasisidet ja olen kindel, et oleme tulevikus veelgi kiiremad! Loodetavasti saame lähiajal tagasi võistlusrajale," lisas Järveoja.