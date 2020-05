Martin Järveoja avaldas oma karjääri kõige hirmsama hetke: see polnud üldse tore tunne

Mõned küsimused ja vastused:

Mis on sinu karjääri kõige hirmutavam hetk?

Kui ma magasin sisse ja ei jõudnud 2018. aastal õigeks ajaks lennukile, et Monte Carlo rallile sõita. Olime uues tiimis (Toyotas - toim.) ja see oli hooaja esimene ralli. Ütleme nii, et see polnud tore tunne.

Mis on su lemmikriik?

Eesti jääb alati lemmikuks, aga järgmine on Itaalia.

Kas oled ülesõidul ära eksinud?

Jah, aga oleme alati õigeks ajaks katse starti jõudnud, seega suurt draamat pole olnud.

Kes oleks Hyundaist judomatšis kõige raskem vastane?

(Tiimijuht) Andrea Adamo, sest nagu me kõik teame, on tal tohutu võitlusvaim.

Kes võidaks 20 km jooksu, kas sina või Ott?

Kõlab nagu idee võistluseks!

Mis oli su esimene auto?

Vastan sellele siis, kui saan oma esimese auto.