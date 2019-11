Märtin avab Tänaku tiimivahetuse tagamaid: juba eelmine aasta oli Toyotas väike kriis ja kõige lihtsam pole sealne keskkond olnud

Tänakut lepinguläbirääkimistel esinanud Markko Märtin andis Eesti Päevalehele intervjuu ning selgitas täpsemalt tiimivahetuse tagamaid.

„Juba eelmine aasta oli tiimis (Toyotas) väike kriis ja kõige lihtsam pole sealne keskkond olnud. Vaatamata sellele on siiski tulemus tulnud ja töö saanud tehtud. Samas oli kõigel sellel meie otsuses mingi osa. Toyotast lahkumise otsust oli raske teha, sest autotootjana on nad ralliga juhtkonna tasemel seotud ning nad tahavad teha suurt ja õiget asja. Samas oli see eratiim nagu ka M-Sport. Hyundaid saab pidada tehasetiimiks,“ avaldas Märtin.

Samal ajal kiitis Märtin ka Tänakut, et viimane julges uue ja põneva väljakutse vastu võtta. „Oti poolt oli see munadega otsus, minna tiimi, kus tema põhikonkurent (Thierry Neuville) on pikalt olnud. Aga usun, et see on tema jaoks õige koht ja ta saab seal asjalikult omi asju ajada. Tänapäeval on kõik WRC-sarjas osalevad autod head, kõikidega võideti rallisid ja kiiruskatseid. Aeg näitab, kuidas tal seal läheb: kuidas autoga harjub ja kas meeskond suudab selle tema jaoks mugavaks reguleerid,“ lisas Märtin.

Loe esmaspäevasest Eesti Päevalehest pikka intervjuud Markko Märtiniga, kus ta toob avalikkuse ette Tänaku tiimivahetuse kõik tagamaad ning räägib ka Soome meedias nende pihta toimunud poriloopimisest.