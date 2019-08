Markko Märtin käis Saksamaa ralli eel Hyundai ja M-Spordiga läbi rääkimas. Adamo: ta käis kohvimasinaga kohtumas

Kuigi juba paar nädalat tagasi saabusid rahvusvahelises meedias teated, et Tänak on oma otsuse Toyotas jätkamise kasuks teinud, siis ametlikku sõnumit selle kohta endiselt pole ning ka ralliäss ise tunnistab, et allkirju paberil veel pole ning läbirääkimised Hyundai ja M-Spordiga samuti endiselt käivad.

"Jah, muidugi. Nii need asjad toimivad," sõnas Tänak Autospordile. "Muidugi räägime kõigiga. Minu soov on olla parimas meeskonnas - täpselt sel põhjusel liitusin tegelikult ka 2017. aastal Toyotaga. Samal ajal olin ka 2017. aastal M-Spordis parimas meeskonnas - võitsime ju nii meeskondliku kui individuaalse tiitli, olgugi et individuaalselt ei tulnud meistriks mina, vaid Sébastien Ogier."

Tänaku sõnul ei maksa lepingut lähiajal oodata. "Midagi veel paberi peal ei ole ning kõnelused endiselt käivad. Usun, et sellega läheb veel natuke aega."

Saksamaa etapi eel nähti Markko Märtinit nii Hyundai kui M-Spordi telgis läbirääkimisi pidamas. Hyundai tiimiboss Andrea Adamo suhtub asjasse endale omase huumoriga: Autospordi küsimuse peale, mis puudutas Adamo kohtumist Märtini ja Hyundai tiimimänedžeri Alain Penasse'iga, vastas ta nii: "Asi, millest keegi pole veel aru saanud, on see, et meie telgis pakutakse hoolduspargi parimat kohvi. Seetõttu käivad kõik meie juures. Kõik reageerivad meie vestluse osas üle - meie kohvimasin saab lihtsalt kõvasti vatti. Oleme järgmiseks aastaks kohvimasina eelarve juba kahekordistanud, sest inimesed on telgi juures järjekorras. Sain aru, et see kohtumine oli Markko jaoks mitte minu või Alainiga, vaid hoopis kohvimasinaga."