Märgilise tähiseni jõudnud Ogier: hea otsus oli üks aasta veel kaasa teha

30 punkti kogunud Ogier edestab üldarvestuses tiimikaaslast Elfyn Evansit üheksa silmaga. Ogier'le oli tänane triumf karjääri 50. etapivõiduks. Sellest arvestuses edestab teda vaid Sebastien Loeb, kelle kontol on 79 võitu.

Monte Carlo võitude arvestuses läks Ogier aga Loebist mööda. Toyota sõitja arvel on nüüdseks kaheksa võitu, Loeb võidutses Monte Carlos seitsmel korral. "Täiuslik algus hooajale," võttis Ogier Toyota pressiteate vahendusel avaetapi kokku. "Monte Carlo rallit lapsena vaadates tekkis mul unistus saada ise ühel päeval sõitjaks. Sel rallil on minu jaoks väga suur tähendus ning see on ka põhjus, miks olin poodiumil üsna emotsionaalne."

Ogier kiitis ühtlasi Toyota Yaris WRC masinat. "Tundsin end autos väga hästi. Usun, et oli hea otsus üks aasta veel kaasa teha. Meeskond on suurepärane, suur tänu neile," jätkas Ogier.

Prantslase järel sai teise koha Evans. "Viimane päev oli väga keerulistes tingimustes karm, nagu ka kogu senine nädalavahetus. Võib-olla ei surunud ma piisavalt, et Sebastienile konkurentsi pakkuda. Ta oli sel nädalavahetusel väga hea," tõdes waleslane. "Tegu on Ogier' koduralliga, seega on siin alati keeruline, aga teda tuleb kiita. Meeskonna jaoks oli see suurepärane algus. Oleme punktidega rahul, kuid loomulikult tahad rohkem. Loodan, et järgmisel korral olen veidi tugevam."

"Ma ei usu, et suutsin nädalavahetuse jooksul seda õiget tunnet leida," jätkas Evans. "Aasta alguses ongi ehk parem mitte kõigega riskida. Samas teame, et tiitliheitluses olemiseks peame seda hooaja jooksul ikkagi tegema.Tunnen, et meil on väga tugev auto ja meeskond koos."

Kui esikolmiku lõpetas Hyundai sõitja Thierry Neuville, siis neljanda koha teenis Toyota noor sõitja Kalle Rovanperä. "Teeolud olid täna hommikul ekstreemsed. Esimene kiiruskatse oli jää tõttu keeruline, teisel katsel oli lumi. Mul oli rehvi purunemisega veidi ebaõnne, aga see on osa ralllist," sõnas soomlane, kes sai punktikatsel teise koha. "Olin natukene üllatunud, sest ma ei surunud maksimaalselt. Sõitsin lihtsalt veidi kiiremini ning hea oli sealt korralikke punkte teenida."