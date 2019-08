Mänedžer: Rovanperäl on suurem šanss järgmisel aastal WRC sarjas sõita kui Latvalal

"Klassis, kus ta praegu on, pole enam midagi õppida. Piirid on käes. Kalle on kõige võimekam R5 piloot läbi aegade. Mitte ainult kruusa peal, vaid ka asfaldil ja lumel. Me räägime kõikidest teekatetest," sõnas Jouhki.

Ometi ei taha Jouhki kindlas kõneviisis kuulutada, et Rovanperäle WRC koht järgmiseks aastaks garanteeritud on. "Diil on tehtud, kui tint on paberil," ütles ta.

Jouhki on ka Teemu Sunineni (M-Sport) ja Jari-Matti Latvala (Toyota) mänedžer. Kas nemad järgmisel aastal MM-sarjas sõidavad?

"Üks neist sõidab kindlasti. Raske on öelda, kas kõik kolm WRC tasemel sõidavad. Jari-Matti jaoks oleneb palju sellest, kuidas tal ülejäänud aasta läheb. Teemu ja Kalle on end juba tõestanud. Nende jaoks on järgmine aasta kindlam," vastas mänedžer.