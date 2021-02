Malcom Wilson: soovime tuua Evansi, Tänaku või Neuville'i M-Sporti

M-Spordi rahalised võimalused pole viimasel kahel hooajal olnud sama head kui Hyundail ja Toyotal. "Kõik meie pingutused lähevad 2022. aasta auto peale. Maksime kõva hinda selle eest, et meil oli Sebastien Ogier 2017. ja 2018. aastal võistkonnas, ehkki võitsime siis mõistagi tiitleid," sõnas Wilson intervjuus Tšiili väljaandele MasMotor Chile. "Minu eesmärk on tulla 2022. aastal tagasi uue auto ja tipptasemel sõitjatega. Tean, et minu mehed ehitavad fantastilise uue masina, mida oleme ka varasemalt suutnud.

"Investeerisime väga sellesse, et need tiitlid 2017. ja 2018. aastal võita, aga me polnud positsioonis, et suuta jätkata sel tasemel," meenutas Wilson. Mäletatavasti võitis Ogier mõlemal aastal MM-tiitli, lisaks triumfeeris M-Sport 2017. aastal konstruktorite arvestuses. Lisaks Ogier'le aitasid toona võistkonna meeskondliku tiitlini Ott Tänak ja Elfyn Evans.

Wilson tõdes, et tänavusel hooajal keskendub meeskond noorsõitjate arendamisele. Täishooaja teeb kaasa vaid britt Gus Greensmith, teist WRC masinat jagavad soomlane Teemu Suninen ja prantslane Adrien Formaux. "2021. aastal arendame Gusi, Teemu ja Adrieni näol uusi sõitjaid. Me püüame arendada noori sõitjaid, et nad oleksid 2022. aastaks valmis."

Järgmiseks aastaks on Wilsonil aga suured plaanid. "See oleks unistuse täitumine, kui saaksime tuua võistkonda Ogier', Ott Tänaku ja Elfyn Evansi tagasi. Tegemist oleks peaaegu võitmatu koosseisuga," sõnas Wilson kolmiku kohta, mis esindas M-Sporti aastal 2017. "Seda aga mõistagi ei juhtu, sest esiteks tundub, et Ogier lõpetab karjääri."

"Minu eesmärk on tuua Elfyn, Ott või Thierry (Neuville) võistkonda. Samuti jälgime, kuidas läheb Andreas Mikkelsenil (WRC2-s)," avaldas Wilson. "Nagu ütlesin, soovime panna kokku võimalikult tugeva koosseisu."