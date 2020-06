Malcolm Wilson tänasest ralli MM-sarjast: karismaatilisi sõitjaid on vähe

"Rallis on tõesti karismaatilisi sõitjaid vähe," sõnas Wilson Prantsusmaa väljaandele Autohebdo.

"Aga kui vaadata tiimi seisukohalt, siis M-Sport on hea näide, me ei saakski endale näiteks Colin McRae palkamist lubada. Kui esindasime autotootjat, oli see võimalik. Siis oli oluline MM-sarjas osalemine, summad polnud tähtsad," arutles Wilson.

"Selles kontekstis on tänased õnnetused väga kulukad. Parim näide on, mis juhtus Kris Meeke`i ja Citroëniga," meenutas Wilson, kuidas põhjaiirlase leping öeldi pärast mitut rasket avariid üles. "Ühel hetkel saabub aeg, mil sa ei saa tiimijuhina muud teha, kui öelda stopp."

Wilson lisas, et meedia huvi rallide vastu on samuti kokku kuivanud. "Olid ajad, mil iga Inglismaa ajaleht saatis oma esindaja MM-rallidele. Praegu ei käi enam mitte ükski Inglise väljaanne! Kajastus on märksa väiksem, kui ta varem oli," lausus Wilson.