Malcolm Wilson selgitas tähtsa valiku tagamaid: pärast temaga kohtumist oli otsus juba lihtne

"Esapekka oli üks vähestest praegustest sõitjatest, kes polnud kordagi minu käe all veel võistelnud," rääkis Wilson Saksamaa meediale. "Olime küll rallipargis varasemalt üksteist tervitanud, aga polnud kordagi otseselt suhelnud."

"Kui me ükskord maha istusime ja kõike arutasime, avastasin kiirelt, et ta sobituks hästi M-Spordi meeskonda," jätkas Wilson. "Tal on WRC-s kogemusi küll ning on tõestanud, et suudab ka võita."

Wilson lisas, et Lappi polnud ainus mees, keda teisele põhisõitja kohale kaaluti. "Mõned mehed olid turul veel saadaval, aga pärast Lappiga kohtumist oli otsus juba lihtne. Usun, et ta kohaneb meiega kiirelt ja leiab, et meie autoga on üsna lihtne sõita."

Esapekka Lappi senine ainus võit WRC-s pärineb 2017. aasta Soome rallist. Oma debüüdi M-Spordi ridades saab ta teha juba kahe nädala pärast. Hooaja etapp Monte Carlos peetakse 23. - 26. jaanuarini.