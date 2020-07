Malcolm Wilson rääkis M-Spordi raskest seisust: me ei saa niimoodi jätkata

Wilsoni sõnul vajab ta kindlust, et uusi hübriidajamiga WRC-autosid saaks kasutada ka väljaspool WRC-sarja. Ralliautode ehitamine ja müük on M-Spordi ainuke tuluallikas, WRC-sarjas osalemine viib aga raha välja.

"Minu ja M-Spordi jaoks on asi lihtne. Peame saama raudkindla garantii, et uute autodega võib sõita igal võistlusel üle maailma. Pean silmas riikide meistrivõistlusi, FIA regionaalseid meistrivõistlusi ja veel paljusid jõuproove. See on ainus võimalus, kuidas saaksime asjad majanduslikult joonele," rääkis Wilson portaalile DirtFish.

"Enne 2017. aastat müüsime aastas 8-14 WRC-autot. Pärast uue põlvkonna autode tulekult langes see arv hüppeliselt. Viimased aastad on meie jaoks rahaliselt olnud väga-väga rasked. Me lihtsalt ei saa niimoodi jätkata. Ja me ei jätkagi," lisas ta.

Rahvusvahelise autoliidu FIA rallidirektor Yves Matton teatas eile, et võistkonnad, kes soovivad 2022. aastal WRC-sarjas osalema, peavad oma kinnituse andma augusti lõpuks.