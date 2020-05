Malcolm Wilson on WRC tuleviku pärast murest: läheb aastaid, kuni olukord muutub endiseks

Alates 2022. aastast kavatseb WRC kasutusele võtta hübriidtehnoloogia. "Enne koroonaviiruse levikut arvasin, et hübriidtehnoloogia tuleb sarjale kasuks. Nüüd ma ei tea enam selle olukorra kohta," rääkis Wilson Prantsusmaa väljaande Autohebdo vahendusel. "Kõik kannatavad selle tõttu."

"Selle mõju jõuab ka autotööstuseni ning eriti veel valdkonnale, mis keskendub hübriid- või elektriautode arendamisele," jätkas M-Spordi mänedžer. "Mul on tunne, et läheb kaks või kolm aastat, kuni olukord on taas selline, nagu see oli enne pandeemiat."

Briti hinnangul ei tohi WRC-sarja juhid vaatamata raskustele loobuda hübriidtehnoloogia kasutuselevõtmisest. "WRC peab käima mööda seda rada."