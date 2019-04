Malcolm Wilson: ma ei oleks uskunud, et satun Ott Tänaku pärast punasele vaibale

„See on esimene kord, kui olen punasel vaibal. Ma ei oleks uskunud, et Ott mulle kunagi punase vaiba ette paneb,“ rääkis Wilson esilinastuse eel.

Tänaku käimasolevale ja eelmisele hooajale peale vaadates tõdes Wilson, et tõenäoliselt tuleb Tänak aasta lõpus maailmameistriks.

„Ta on seda aastat suurepäraselt alustanud. Hoiame M-Spordis Otile pöialt. Peame teda ikka perekonnaliikmeks. Ta on kindlasti arenenud. Ta on muutnud enesekindlamaks. Ta on teinud koostöööd erinevate kaardilugejatega. Esimese võiduni läks veidike rohkem aega, kui nii mina kui ka Ott arvasime. Ott on teinud järgmise sammu edasi.“

„Usun, et MM-tiitel tuleb varsti. Eelmisel aastal oli tal kiirus olemas. See on ainult aja küsimus. See tuleb kindlasti. Loodetavasti saab ta sel aastal sellega hakkama,“ lisas Wilson.