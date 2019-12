Malcolm Wilson: M-Spordis sõidavad järgmisel hooajal kaks tulevikulootust

"Meie järgmise aasta plaanid edenevad ja ma ootan huviga, kuhu me välja jõuame. Me pole veel valmis oma plaane avalikustama, kuid võin öelda, et peame jätkuvalt kinni oma põhimõttest toetada noori talente," sõnas Wilson, vahendab Rallit.fi.

Soome ralliportaali arvates tähendab Wilsoni vihje, et lisaks 25-aastasele Suninenile saab M-Spordis võimaluse ka 28-aastane Lappi. Kuigi kumbi soomlane pole veel suurt läbilööki WRC-sarjas teinud, on nad mõlemad näidanud mitmetel rallidel head potentsiaali.

Tänavu oli Sunineni tiimikaaslaseks Elfyn Evans, kes kolis järgmiseks aastaks Tommi Mäkineni juurde Toyota meeskonda.