Malcolm Wilson kritiseerib WRC-sarja otsust: see on ralli DNA-ga vastuolus

Wilsoni sõnul maksab järgmise põlvkonna WRC hübriidauto valmistamine miljon eurot. See on näiteks viis korda kallim kui tänapäeva R5 autod, millel noored alustavad teekonda WRC-sarja. M-Spordi bossi sõnul on oht, et hübriidautode kasutuselevõtt vähendab tulevikus ka rallisõitjate arvu.

"Need autod on liiga kallid. Minu arvates läheb see ralli DNA-ga vastuollu. Hullumeelne on kihutada miljonieurose autoga kuskil Argentiinas, kus on väga halvad kruusateed. Usun, et suudaksime rallifännidele pakkuda sama vaatemängu märksa madalama hinnaga," sõnas Wilson Motorsport Magazine'is.

"Praeguste WRC2-autode hind on kuskil 190 000 euro juures. Mulle teeb muret, mis suunas asi liigub. On oht, et noortel sõitjatel muutub tippu pürgimine järjest raskemaks," kardab Wilson.

Ta tunnistab, et juba praguste WRC masinate hinnad on kontrolli alt väljunud. "Autod on tõesti kallid. Kui varem suutsime müüa kaheksa kuni neliteist WRC autot aastas, siis nüüd oleme kolme aasta jooksul müünud ​​viis masinat," tõdes Wilson.

Ühtlasi kardab endine rallisõitja, et hübriidautodega kaob tänane WRC võlu. "Praegused ralliautod näevad välja agressiivsed, on seksikad ja kiired. Me peaks seda jätkama."

Samas tunnistab Wilson, et paljud firmad pole WRC-st huvitatud, sest see pole keskkonnasõbralik ega aita müüa nende masinaid: "On selge, et meil pole hetkel WRC-s ühtegi rohelist elementi. Näiteks osad sponsorid lähevad seetõttu elektrivormelite sarja."