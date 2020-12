Malcolm Wilson kirus Brexitit: see viib meid 20 aastat tagasi

Wilson ütles, et kuna britid ei ole kaubandusläbirääkimistel ikka veel Euroopa Liiduga kokkulepet saavutanud, on siiani väga palju selgusetust.

"Ikka on veel õhus palju küsimusi, millele me vastust ei saa. On arusaamatu, et me ei tea nii hilisel üleminekuetapil kõiki asju, mis meie tegevust mõjutavad. Tundub, et me ei saa käituda enam samamoodi nagu varem," sõnas M-Spordi boss Talkaktive podcastile.

"See saab olema raevukas töö, et saaksime kõik asjad selgeks. Ma ei suuda uskuda, et nüüd, 2020. aastatel, läheme me 20 aastat tagasi. See on arusaamatu," kirus Wilson Brexitit.

Wilson ütles, et M-Sport plaanib jaanuari alguses oma autosid testida, et valmistuda 2021. aasta hooaja avaralliks Monte Carlos. Testimine võib aga kujuneda loodetust märksa keerulisemaks, sest britte tabanud uue koroonakriisi tõttu on mitmed riigid keeldunud Suurbritanniast saabuvate reisilennukite vastuvõtmisest.

Veokite liiklus on saareriigis täielikult takerdunud, kuna neid ei lubata Prantsusmaale ei meritsi ega ka tunneli kaudu rongidega. Selline seisak kestab vähemalt kolmapäevani.

Ka M-Sport veab oma varustust Suurbritanniast Mandri-Euroopasse veokitega. Kui Suurbritannia jääb muust Euroopast pikemaks ajaks suletuks, on Wilsoni sõnul M-Spordil väga keeruline Monte Carlo teste korraldada.

Wilson tunnistas, et ta ei oota järgmiselt hooajalt MM-sarjas erilist edu. "Olukord on raske. Meie peamine eesmärk on jätkata tegevust ja püüda areneda siis, kui olukord paraneb," märkis ta.

M-Sport pole veel avalikustanud ka oma uue hooaja rallisõitjaid.

2021. aasta MM-hooaja alguseni on jäänud kõigest kuu - Monte Carlo ralli sõidetakse juba 21.-24. jaanuarini.