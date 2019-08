Malcolm Wilson ei anna alla ja püüab Fordi veenda, et Tänakut palgata

Nimelt loodab firma juht Malcolm Wilson, et M-Spordi koostöö Fordiga tiheneks. See võiks meelitada ka Tänakut.

"Uurime Tänaku osas praegu peamiselt rahaasju. Loomulikult keskendume kõikidele aspektidele, sest on selge, et 2022. aastaks ei saa me uut autot Fordi abita valmistada. Nende esindajad olid kohal ka Saksamaa rallil," rääkis Wilson.

"Loodame, et suudame Fordi meie programmi juures hoida," lisas ta.

Praegu on võistkonna nimi M-Sport Ford World Rally Team - Ford annab tiimile tehnilist abi. Ent tehasetiimina lõi Ford WRC-sarjas viimati kaasa 2012. aastal.

Artiklis sai sõna ka Toyota rallitiimi juht Tommi Mäkinen. "Ma saan täiesti aru, et Ott vaatab ka mujal ringi. See ei valmista mulle muret. Kui ta tahab teha midagi muud, siis mõistan seda, see on tema otsus. Oleks perfektne, kui ta tahaks meiega jätkata," lausus soomlane.