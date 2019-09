Malcolm Wilson avaldas, kellest võib saada uus Ott Tänak

"Ma usun, et tal (Suninen) on kiirus olemas. See protsess tema arengus tuleb läbi teha. Vahel on see valuline, kuid selline see ralli juba on," sõnas Wilson 25-aastase soomlase selle hooaja kohta, vahendab Autosport.

"Ma olen alati öelnud, et võtab viis aastat, et saada tipprallisõitjaks. Uue tehnoloogia abil on see ehk võimalik ka nelja aastaga, kuid päeva lõpuks on sul vaja kogemusi koguda," lisas Wilson.

Küsimusele, kas see protsess on sarnane tema endise hoolealuse Ott Tänaku arengule, vastas Wilson: "Jah, Oti areng oli pikk protsess. Ma loodan, et Teemu puhul võtab see veidi vähem aega, kuid kõige tähtsam on, et tal on kiirus olemas."

Tänak tegi esimese täishooaja WRC-sarjas 2012. aastal ning teenis siis ka esimese poodiumikoha, kui oli Itaalia rallil kolmas.

Tänakust (31) kuus aastat noorema Sunineni selle hooaja ainus poodiumikoht - teine - pärineb samuti Itaalia rallilt. MM-sarja kokkuvõttes on ta 70 punktiga 8. kohal.