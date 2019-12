Malcolm Wilson andis vihje uue hooaja sõitjate osas

Suure tõenäosusega jätkab M-Spordis 25-aastane Teemu Suninen, kellel on selja taga esimene täispikk hooaeg WRC-sarjas. Midagi ametlikku siiski veel kinnitatud pole. Tänavu tema tiimikaaslaseks olnud Elfyn Evans liitus teatavasti Toyota meeskonnaga.

"Kõik on jätkuvalt lahtine, aga me tahame kindlasti sarjast osa võtta ja mõtleme juba reisimisega seotud logistika peale," rääkis meeskonna pealik Richard Millener.

"Täpselt nagu igal hooajal, tahame ka järgmisel osaleda igal etapil kahe masinaga," lisas Malcolm Wilson. "Ühe autoga osalemine poleks ei finantsilises ega sportlikus plaanis mõistlik."

Suur küsimus on aga selles, kes need kaks kohta täidavad. Kui Sunineni koht peaks enam-vähem kindel olema, siis teise rooli tahavad pretendeerivad veel mitu meest. Üha enam on M-Spordiga hakatud seostama Sunineni kaasmaalast Esapekka Lappit, kes jäi tööta Citröeni MM-sarjast lahkumise tõttu. Saksamaa väljaande Rallye-Magazini andmetel räägib Lappi kasuks ka asjaolu, et Citröen maksab veel järgmise aasta lõpuni soomlasele palga välja.