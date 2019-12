Malaisia tootja on lähedal autoralli MM-sarjaga liitumisele, sõidukit kiidetakse taevani

Detsembris testis Iriz R5-te Põhja-Iirimaa teedel kahekordne maailmameister Marcus Grönholm.

"Tunne oli hea. Tundsin ennast kohe mugavalt. Üllatusi polnud, ala- ega ülejuhitavust polnud liiga palju. Järgmisena tuleks auto viia Rootsi või Soome teedele, et seda seadistada. Aga see on juba päris-, mitte külalissõitjate teema," rääkis soomlane WRC.com-ile. Praegu pole teada, millised sõitjad Protonit esindama hakkavad.

Kuigi Proton on Malaisia firma ja peakorter toetab ralliprogrammi, tehakse sisuline töö ära Suurbrirtannias Mellors Elliot Motorsportsi juures.

"Autol on kõik head komponendid: Cosworthi elektroonika, Reigeri vedrustus ja Xtraci jõuülekanne. Kõik see toetub suurepärasele ja väga tugevale šassiile. Kõik tundub valmis olevat. Tahame Irizega tulla võimalikult kiirelt maailmaareenile ja näidata, millise hiilgava auto me valmis teinud oleme," ütles võistkonna juht Chris Mellors.

Iriz R5 on seni võistelnud paarikümnel väiksemal rallil. Selle eelkäija Proton Satria Neo S2000 on ralliradadel olnud alates 2008. aastast. Rootslane Per-Gunnar Andersson tuli Satria roolis 2012. aastal SWRC-klassis teisele kohale.