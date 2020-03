Mäkineni sõnum FIA-le: selged otsused peavad laual olema

"Praegu ei oska tuleviku kohta midagi öelda," sõnas Mäkinen Soome meediale. "WRC vaatab samamoodi olukorda pealt nagu kogu ülejäänud maailm. Loomulikult loodame kõik, et viirus saadakse võimalikult kiiresti kontrolli alla."

Sarnaselt teistele spordialadele pole ka autoralli MM-sarjas selge, mida tulevik toob. Praeguseks on edasi lükatud Argentina, Portugali ja Sardiinia rallid, hetkeseisuga jätkub hooaeg juuli keskel toimuva Keenia ralliga.

Mäkineni sõnul peavadki FIA ja WRC-sarja promootorid tegema karme otsuseid. "Loodan näha kindlaid lahendusi. Kui on näha midagigi, mis räägib ürituse korraldamisele vastu, siis tulebki selle korraldamine lõpetada. Kindlad ja selged otsused peavad laual olema. Kõige tähtsam on inimeste tervis. Tegu on globaalse katastroofiga. Siin ei saa teha mingeid vahepealseid otsuseid."

Mäkinen lisas, et parimal juhul saab Toyota testidega jätkata maikuus. Samas mängib siis rolli ka ilm. "Kui ilm on hea, saame testida. Igal juhul peavad teed enne ära sulama ja kuivaks saama."