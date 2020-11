Mäkineni sõnul sai ta kuus palka 10 000 eurot, tegelik tulu ulatus üle 60 000 euro

Mäkinen jäi mullu novembris Soome politseile kihutamisega vahele, kui 100 km/h alas mõõdeti tema kiiruseks 149 km/h. Teatavasti on Soomes trahvid seotud otseselt inimese sissetulekuga. Mäkinenile määrati kihutamise ees trahv 28 päevamäära ulatuses.

Autoralli MM-sarja neljakordne maailmameister suutis trahvisummat aga märgiliselt vähendada, kui rääkis võimudele, et teenib kuus 10 000 eurot. Tema 2019. aasta tuludeklaratsiooni näitab aga, et Mäkineni tulu igas kuus on üle 62 000 euro ning kokku teenis mees mullu 744 000 eurot, vahendab Iltalehti.

Nimelt deklareeris Mäkinen Soome meedia teatel 744 000-st eurost palgana 122 982 eurot ning kapitalituluna 621 420 eurot. Sellisel juhul tulebki palgaks umbes 10 000 eurot. Mulluse aasta eest saab ta tulumaksu tagasi 17 209 euro ulatuses. Näiteks 2018. aastal pidi ta ise tasuma veel lisaks üle 100 000 euro makse.

Tänavu veebruaris, kui ilmnes, et rallilegend on kihutamisega vahele jäänud, selgitas Mäkinen Iltalehtile, et ta andis teada ainult oma sissetulekutest, mis on pärit Soomest. Nimelt on Mäkinen ettevõtte Tommi Mäkinen Racing üks omanikest, aga firma on registreeritud nii Eestis kui Soomes. Nii jättiski Mäkinen Eestist saadud tulu oma kodumaal deklareerimata. Mäkinen lisas, et ta polnud teadlik, et peab kõikidest oma tuludest Soome võimudele teada andma.

Võrreldes 2018. aastaga Mäkineni sissetulekud vähenesid. Kui mullu teenis ta kokku üle 744 000 euro, siis kaks aastat tagasi teenis ta aasta peale üle 1,3 miljoni euro.