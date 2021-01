Mäkineni koha üle võtnud Latvala: tean, et see ei pruukinud Tommi jaoks üldse lihtne olla

Tänavusest hooajast Toyota meeskonna üle võtnud Latvala debüüt tiimipealikuna lõppes Monte Carlos suurepäraselt. Sebastien Ogier ja Elfyn Evans kindlustasid Toyotale kaksikvõidu. Lisaks mahtusid esikuuikusse Kalle Rovanperä ja Takamoto Katsuta, kes said vastavalt neljanda ja kuuenda koha.

"Võite ehk mõista, kui õnnelik ma olin Monte Carlo ralli järel. Hea tunne on olla selle võistkonna pealik, mis sellise imelise ralli võidab," kirjutas Latvala DirtFishi veergudel ilmunud kolumnis. "Samas tekitas tulemus veidi veidrat tunnet. See on väga tore, et inimesed õnnitlesid mind ja saatsid sõnumeid. Peame aga meenutama, et on üks mees, kes tegi reaalse töö ära."

"Peame jätma meelde, et meeskonna pani püsti ikkagi Mäkinen. Tema ehitas selle tiimi nullist üles. Auto, sõitjad ja kaardilugejad - kõik oli koos enne, kui minust meeskonna pealik sai. Mina olen teinud lihtsalt väikseid kohendusi," jätkas Latvala. "Võib-olla muutub see hooaja käigus. Tean aga, et see ei pruukinud olla Tommi jaoks üldse lihtne vaadata, kuidas keegi teine tema poolt ehitatud auto üle võtab."

