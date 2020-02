"Elfyn on selgelt kõige kiirem. Tal on palju enesekindlust. Muudkui kruiisib parimate aegadega edasi. Ott oli eelmisel aastal samamoodi teistest taseme võrra üle, Elfyn paistab sedasama tegevat. See oli meile kõigile suur üllatus ja teeb mind muidugi väga õnnelikuks," rääkis Mäkinen.

Evans juhib pärast kaheksandat kiiruskatset teisel kohal asuva Tänaku ees 16,9 sekundiga. Sõita jääb veel vaid kaks kiiruskatset - üheksas katse täna ja punktikatse homme.