Mäkinen uuel hooajal Adamost eeskuju võtma ei hakka: minu põhimõtted on teistsugused

Hiljutises intervjuus Eesti Päevalehele rääkis Adamo, et ei välista ka viienda sõitja palkamist.

Mäkinen oma plaane muuta ei kavatse. "Ma ei usu, et me lähme Hyundaiga sama taktika peale," rääkis soomlane portaalile Rallit.fi. "Me oleme kindlasti mõelnud sellele. Ma iseenesest ei usu, et meie tulemused oleksid tänavu olnud halvemad, kui meil oleks rohkem sõitjaid olnud. Mul on aga põhimõte, et keskendume ikka täishooajale. Oleme teistsugust varianti arutanud, aga kahtlen, et oma taktikat muudame."

"Isiklikult ei oleks ma oma sõitjakarjääris sellist sammu ette kujutanud," märkis neljakordne maailmameister. "Ma ei suudaks leida motivatsiooni sõitmiseks, kui mul poleks võimalust heidelda tiitli nimel."

Toyotal ühegi sõitjaga uueks hooajaks veel lepingut pole. Mäkinen ise tunnistas hiljuti, et on väga huvitatud kuuekordse maailmameistri Sebastien Ogier' ja briti Elfyn Evansi palkamisest. Lisaks on Toyotaga seostatud 19-aastast Kalle Rovanperät.