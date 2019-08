Mäkinen: Toyota võib 2020. aastal välja panna ka teise võistkonna

Ats Kuldkepp RUS

Tommi Mäkinen. Foto: McKlein, Toyota Gazoo Racing WRC

Toyota rallitiimi pealik Tommi Mäkinen ütles väljaandele Motorsport News, et 2020. aastal on võimalik, et nad panevad lisaks põhivõistkonnale välja ka teise esinduse.