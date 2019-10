Mäkinen Tänaku võidu järel: nüüd tean, mis tunne on neli minutit hinge kinni hoida

Tänaku jaoks oli nädalavahetus punktide mõttes ideaalne, kuna eestlane võttis esikoha ka punktikatsel. „Süda lööb endiselt väga kiiresti. Nüüd tean, mis tunne on neli minutit hinge kinni hoida,“ viitas rõõmus Mäkinen punktikatsele. „Oli väga põnev. Ta (Tänak) on imeline. Ta on praegu tõesti tugev.“

Tänaku võit aitas Toyota ka tiimide arvestuses Hyundaile päris kannule. Hyundai edumaa konkurendi ees on nüüd ainult kaheksa silma.

„Arvan, et kahel järgmisel rallil tuleb anda endast maksimum. Kui eksimusi sisse lubada, siis võib ikka keeruliseks minna,“ viitas Mäkinen nii Tänaku individuaalse MM-tiitli püüdmise võimalustele ning ka võistkondliku trofee jahtimisele.