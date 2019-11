Mäkinen: Tänak võib hakata Hyundaisse minemist kahetsema

„Olin üllatunud, kui Tänak Toyotast lahkus, sest arvasin, et ta tahab meiega jätkata,” rääkis Mäkinen. „Ma ei tea, mida sõitjad mõtlevad. Äkki soovis Tänak näha uut maailma, mis tundub värskem? Austan tema otsust, sest võidusõitja, kelle karjäär ei kesta kaua, peab mõtlema eelkõige iseendale.”

Kuid Mäkinen tõdes ka, et Tänakul võib tekkida probleeme. „Minu arvates on see tiimivahetus keeruline. Mis juhtub, kui Tänak läheb uude keskkonda ja saab uue auto? Kui edukas ta Hyundais on? Kui tema ja Thierry Neuville istuvad võrdsetes autodes, siis kumb on kiirem? Ja kui kiire on Hyundai võrreldes Toyotaga? Üks on selge, fännidel hakkab põnev olema.”

Mäkinen tunnistas, et on hooaja eel väga enesekindel, sest Toyota olevat ühes asjas Hyundaist üle. „Nagu ajalugu näitab, pole Toyotaga keeruline kohaneda, sest meie auto kontseptsioon on säärane, et seda oleks lihtne juhtida,” selgitas Mäkinen.