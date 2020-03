Mäkinen rõõmustab: tiitliheitluses neli meest ja üks äss lisandub tulevikus juurde!

Ott Tänaku, Thierry Neuville'i ja Sebastien Ogier' kõrval on tänavu suurde mängu kerkimas debüüthooaega Toyotas tegev Elfyn Evans. Kahe etapi järel on Evansil ja Neuville'l liidritena koos 42 punkti, aga kaks poodiumikohta annavad eelise britile.

"Me oleme väga heas situatsioonis," rääkis Mäkinen portaalile DirtFish. "See on hoopis teistusugune olukord, kui Evans on samuti mängus. Fännidel on nüüd üha suurem huvi seda jälgida, kui Elfyni näol on olemas neljas potentsiaalne tiitlinõudleja."

"Minu arvates on see kõigi aegade parim, ideaalne positsioon," jätkas neljakordne maailmameister Mäkinen. "See on sama, kui uus autotootja liitub WRC-ga ehk rohkem sõitjaid saaks sellisel juhul tipus olla."

Mäkineni jaoks ei lõppe head uudisega aga Evansiga. Võimsa alguse hooajale on teinud ka 19-aastane Kalle Rovanperä, kes võttis Rootsis juba esimese poodiumikoha WRC-s. "Meil on viies tiitlinõudleja ka tulemas Kalle näol. Ma ei tea, millal ta on selleks valmis, aga oleme kindlad, et ta tuleb. See, mida Kalle Rootsis tegi, oli uskumatu - rohkem, kui keegi temalt ootas."

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub juba sel nädalal toimuva Mehhiko MM-ralliga.