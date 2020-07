"Hea, et me jälle sõitma saame. Rally Estonia on muidugi ühe mehe koduralli. Ta on seal kahtlemata tugev," vahendab rallit.fi Mäkineni reaktsiooni täna ametlikuks saanud uudisele.

Mäkinen usub, et ka tema piloodid Sebastien Ogier, Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä võiksid Lõuna-Eesti teedel kiired olla.

"Eesti teed on meie autole kindlasti sobivad. Kuigi meie sõitjatele on see ralli pigem võõras. Evans, kes seal eelmisel aastal käis, on sellega veidi rohkem tuttav."