Mäkinen presidendi vastuvõtul: olen Otile Hyundaisse mineku ammu andestanud

Küsimusele, kas Mäkinen on oma südames Tänakule andestanud Hyundai meeskonda minemise, vastas soomlane: "Olles ise kunagi sõitja olnud, siis ma tean väga hästi, et meeskonnavahetused on teinekord olulised. Ma olen talle juba pikka aega tagasi Hyundaisse mineku andeks andnud. Me ei tea kunagi, millal ta tahab Toyotasse tagasi tulla. See on ralli ja sõitjad on vabad tegema oma valikuid ja minema sinna, kus nad näevad oma parimaid võimalusi."

Seda, kes tänavu võib maailmameistriks tulla, Mäkinen avaldada ei tahtnud. "On palju võimalusi, kes võidab. Meil on palju uusi sõitjaid. Elfyn Evans on näiteks kiire, aga me oleme alles hooaja alguses," lisas Mäkinen.

Refereeritud artikli täistekst ERR-i spordiportaalis