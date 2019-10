Mäkinen plaanib Latvala lepinguta jätta, Tänak andis uue hooaja kohta väikse vihje

Tiimijuht avaldas lootust, et uue hooaja sõitjad saavad lõplikult paika enne kahe nädala pärast algavat Kataloonia rallit. "Me tahame sellega ühele poole saada ja ma arvan, et see juhtub varsti. Vahest on see järgmisel nädalal või enne Hispaania etappi. See oleks hea."

Kui Autosport uuris MM-sarja juhtivalt Tänakult tema tuleviku kohta, vastas eestlane: "Hetkel ei saa midagi öelda. Ma ei tea, kui kaua sellega läheb. Aga me oleme lähedale jõudmas, ma arvan."