Mäkinen palus Latvalalt vabandust ja pakkus soomlasele uut võimalust

"Olime sõitnud umbes viis kilomeetrit, ma olin leidnud hea rütmi ja tunne oli hea. Ühtäkki hakkas auto sirge peal välja surema. Arvasin, et ühe korraga asi piirdubki, aga siis juhtus seda jälle ja jälle. Ühe korra suri mootor ka kurvis välja ning me tegime seetõttu pirueti," sõnas Latvala pärast kolme läbitud kiiruskatset.

Soome rallisõitja lisas, et loodetavasti on Toyota tiimiboss Tommi Mäkinen valmis talle mingit kompensatsiooni pakkuma. "Kui asjad mu enda süül metsa oleks läinud, ei peaks me sellest muidugi rääkima. Aga praegu on olukord teine. Usun, et leiame läbirääkimiste teel Tommiga hea lahenduse," ütles Latvala.

Mäkinen tunnistas tänase võistluspäeva lõpus, et Latvala Toyotale sai saatuslikuks toitekaabel, mis oli valesti ühendatud.

"Kui mootori põhjakaitse sai tugeva löögi, kahjustas see toitekaablit. Kahjuks oli kaabel valel pool klambrit. Tegemist oli inimliku veaga. Mul on Jari-Mattist väga kahju. See on esimene kord, kui midagi sellist juhtub," sõnas Mäkinen.

Toyota boss lisas, et homseks võistluspäevaks pole Latvalal enam mõtet starti tulla ning selle asemel võiks soomlane neilt Toyota tasuta kasutamiseks saada näiteks 4. juunil algavaks Sardiinia ralliks. "Pakume talle võimaluse teisel rallil osalemiseks," kinnitas Mäkinen.