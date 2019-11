Mäkinen naeris Märtini arvamuse välja: ma ei tea, mille põhjal ta sellist juttu ajab

Mäkinen ei nõustunud ka selle arvamusega. "Millegipärast jäi mul ridade vahelt mulje, et Ott ise ei tahtnud meiega jätkata või et Markko mõjutas teda tugevasti. Noh, see selleks. Kõigil on vabadus öelda, mida nad tahavad," lisas Mäkinen ega tahtnud rohkem sellel teemal sõna võtta: "Meil on põhimõte, et me ei kritiseeri teiste tegevust. Püüame teha oma asju ja jätta teised rahule."