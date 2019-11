Mäkinen Märtini väidetavast inetust hüüdnimest: see on tõenäoliselt ühe vana mehaaniku huumor

Soome väljaanne Ilta-Sanomat uuris nüüd Mäkineni käest, kas selline asi võib tõele vastata. Neljakordne maailmameister tõdes, et nende tiimis on tõesti üks vana mehaanik, kes on suur lõuapoolik ja paneb tihti inimestele hüüdnimesid. Kui selline hüüdnimi peaks olema tõsi, siis tõenäoliselt olevat patuoinaks just antud mehaanik.

„Nimed on pandud nalja mõttes ja neid ei tasu võtta tõsiselt,“ sõnas Mäkinen Soome ajalehele.

Rallitiimi mehed kasutavad Mäkineni sõnul veidi teistsugust keelt kui valisusasutustes, kuid see on huumor.

Mäkinen vastas ka küsimusele, kas kuid kestnud läbirääkimised Tänakuga oli ajaraiskamine, sest mees lahkus Toyotast: "Protsess oli aeglasem kui tavaliselt. Olen harjunud selge ja otsesema tegutsemisega."

Tänak teatas eelmisel nädalal, et uuest aastast kihutab ta Hyundai värvides ning teeb seda kaks järgmist hooaega.