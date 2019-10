Kui ajaleht Ilta-Sanomat uuris, kas ASi väited vastavad tõele, vastas Mäkinen: "Ei. See pole tõsi. Meil on Jaapani boss nagunii läbirääkimistesse kaasatud. Kõnelustel on asju, mille eest vastutab oteselt Jaapani juht, nii et ta on automaatselt kaasatud."

32-aastane Tänak on pidanud läbirääkimisi ka Hyundai ja M-Spordiga, kuid tahaks jätkata ikkagi Toyotas.

Eestlasel on võimalik tänavune MM-tiitli võit kindlustada juba järgmisel nädalal algava Kataloonia ralliga. Tänak edestab hetkel valitsevat maailmameistrit Sébastien Ogier`d 28 ja Thierry Neuville`i 41 punktiga.