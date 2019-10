Mäkinen: loodan Tänakuga lepingu sõlmida kohe pärast Walesi rallit

Tagatubades käisid jutud, et Tänak on lepingule juba käe alla pannud, kuid Mäkinen seda ei kinnitanud. „Allkirju paberil veel pole, aga kohe pärast rallit ehk küll. Loodetavasti. Loodame kiiresti viimased otsad kokku sõlmida.”

Mäkineni sõnul seisab kõik Tänaku taga. „Ta peab olema veendunud, et Toyota on kiire ja vastupidav ning sellega on võimalik võita tiitleid. Pärast Soome rallit oli kõik korras, kuid probleemid Türgis tekitasid veidi ebakõla. Teeme tohutult palju tööd, et parandada kõik pisivead, mis Toyotat tabavad ja Tänak teab seda.”

Siinkohal manas Mäkinen näole laia naeratuse ja kuulutas: „Samas pole hullu, et Toyotal probleeme on. Vastasel korral võidaks Tänak kõik võidusõidud nii pika puuga, et publik ei viitsiks enam rallit vaadatagi.”

Räägitakse, et andekas noor soomlane Kalle Rovanperä, kes võitis tänavu WRC 2 Pro sarja, on siirdumas Toyotasse. Mäkinen seda ei kinnitanud ega lükanud ümber vaid tõdes, et Rovanperäl on aeg istuda WRC autosse. „Arvan, et ta on võimeline täitma tiimis kolmanda sõitja kohta ja võitlema meeskondlike punktide eest,” lisas Mäkinen.

Ent kes võiks olla Toyota teine võidusõitja Tänaku ja Rovanperä vahel? Palju on räägitud Jari-Matti Latvalast, ent Kris Meeke on Soome vanameistri puhtalt üle sõitnud. Meeke on toonud Toyota kaukasse punkte üheksalt rallilt Latvala viie vastu.

Mäkinen tunnistas, et pärast Soome rallit, kus Meeke avarii tegi ja vaibale kutsuti, on põhja-iirlasest saanud hoopis teine inimene. „Minu arvamus Meeke’ist on viimasel ajal täielikult muutunud,” selgitas Mäkinen. „Ta on pingetest vabaks saanud ega mõtle rallivõitudest ja meistritiitlist ning saab aru oma väärtusest tiimi teise sõitjana. Võrdleksin teda Dani Sordoga, kes on väga kiire ja kindel ning toob koju väärtuslikud punktid.”

Niisiis kihutavad järgmisel aastal Toyotas Tänak, Meeke ja Rovanperä?