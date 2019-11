Mäkinen leidis Ott Tänakule asendaja? Toyota sihikul olev rallimees on juba Soomes

Mäkineni juhitud Toyota pole järgmiseks hooajaks veel ühtegi rallimeest palganud. Tiimis võivad jätkata senised sõitjad Jari-Matti Latvala ja Kris Meeke, lisaks on Toyotaga pikka aega seostatud noorukest soomlast Kalle Rovanperät.

Viimati spekuleeriti Sébastien Ogier` liitumise osas, kuid Mäkinen lükkas ümber kuuldused, et kuuekordne maailmameister tuleks sel nädalal Toyota Yarist testima. "Võin vaid öelda, et Ogier ei tule testisõidule. Ma ei hakka kokkuleppeid rikkuma," sõnas Mäkinen prantslase kohta, kellel on Citroeniga leping 2020. aasta lõpuni, vahendab Rallit.fi.

Nüüd on spekulatsioonid jõudnud M-Spordi sõitja Elfyn Evansini, kes viibib Rallit.fi andmetel Kesk-Soomes. Waleslane on selle hooaja MM-sarjas kõrgel viiendal kohal, kuigi pidi seljavigastuse tõttu suvel kolm etappi vahele jätma.

Mäkinen on jäänud siiani uute sõitjate palkamise teemal napisõnaliseks. "Meil on läbirääkimised käimas. Ütleme teile, kui meil on midagi täpsemalt öelda. Usun, et meil on järgmisel aastal tugev meeskond. Arvan, et võitleme kõigi tiitlite nimel samamoodi nagu tänavu," teatas Mäkinen.