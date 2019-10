Mäkinen kuulujutust, mis viib Tänakut Hyundaisse: see ei ole meie jaoks hea

„Ma ei oska midagi rohkemat öelda,“ sõnas Mäkinen Soome ajakirjandusele. „Ma ei tea, kas kuulujutt vastab tõele. Kui see peaks niimoodi olema, siis see ei ole meie jaoks hea kuulujutt.“

Mäkinen tunnistas, et Toyota läbirääkimised Tänakuga on olnud viimasel ajal üsna vaikses seisus.

Soomlase sõnul oleks Tänaku Hyundaisse siirdumine WRC-sarjale halb, kuna niimoodi oleks ühes tiimis kaks absoluutset tipp-pilooti. Nimelt on Lõuna-Korea tiimil juba leping olemas Thierry Neuville'iga.

„Kui Ott läheb Hyundaisse, siis ma olen pettunud, kuna minu sooviks on olukord, kus igal tiimil on üks tippsõitja. See ei ole ideaalne, kui ühes võistkonnas on kaks tippsõitjat,“ lisas Mäkinen.

Toyota ei ole seni veel teatanud lepingust ühegi sõitjaga. Hyundail on käed löödud aga Neuville'iga ja lisaks ka Dani Sordo ja Sebastien Loebiga, kes teevad mõlemad kaasa pooliku hooaja.