Mäkinen kinnitas, et tiimikorraldusi ei tule: poisid saavad omavahel võistelda

"Poisid saavad omavahel võistelda. Nad on selle kokku leppinud," teatas Mäkinen, vahendab Rallit.fi.

Hetkel lahutab Ogier`d ja Rovanperät vaid pool sekundit. Ralli liidrile Elfyn Evansile (Toyota) kaotavad nad ligi poole minutiga, teisel positsioonil jätkav Ott Tänak (Hyundai) on 12 sekundi kaugusel.

Liidri Evansi kohta ütles Mäkinen, et waleslane on tõusnud juba kahe esimese ralliga tõsiseks tiitlinõudlejaks. "Võin temast mõelda, kui ühest suurimast MM-tiitli favoriidist. Ta on väga hea nii kruusal kui asfaldil. Tema enesekindlus kasvab kogu aeg," rõhutas Mäkinen.



Tänane ainus katse, milleks on 21,19 km pikkune punktikatse, algab kell 13.18.