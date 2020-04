"Olen praeguse Toyota rivistusega täiesti rahul. Ma ei vahetaks kedagi välja," sõnas Mäkinen enesekindlalt.

Tänavu sõidavad Toyota eest teatavasti kuuekordne maailmameister Sébastien Ogier, Elfyn Evans ja nooruke Kalle Rovanperä.

Sama küsimus - keda nad sooviks teistest tiimidest palgata - esitati DirtFishi saates ka Hyundai bossile Andrea Adamole ja M-Spordi juhile Richard Millenerile.

Adamo teatas, et "võtaks Elfyn Evansi, sest tal ei jätku raha Sebastien Ogier´ palkamiseks". Millener tunnistas, et sooviks uuesti tiimis näha Ogier`d, sest "ta on väga stabiilne ja professionaalne sõitja".

