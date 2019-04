Mäkinen avaldas viimaks Tänaku katkestamise põhjustanud rikke

Tänaku võit Rootsi rallil on Toyota jaoks senisest viiest etapist ainus ning hooaja algusega ei saa Mäkinen rahule jääda. Värskelt lõppenud Argentina rallil said Tänak ja Kris Meeke kahepeale kirja sama palju katsevõite kui Hyundai sõitjad, ometi võtsid Hyundai mehed Thierry Neuville ja Andreas Mikkelsen sealt kaksikvõidu, samal ajal kui Meeke ja Tänak leppisid erinevate probleemide tõttu vastavalt neljanda ja kaheksanda kohaga.

"Peame sinna tagasi saama, peame taas võitma," tõdes Mäkinen Autospordile. "Need on väikesed asjad, mille kallal peame vaeva nägema, aga see on frustreeriv."

Mäkinen avaldas muuhulgas, et Tänaku rallile sai saatuslikuks generaatoris lahti tulnud ühendus. "Peame sellised asjad korda saama. Oleme juba alustanud tööd, et selliseid asju rohkem ei juhtuks, vaatame üle, kuidas me juhtmetega töötame."