Mäkinen: arvan, et Tänak lahkus Toyota tehniliste probleemide tõttu

"Arvan, et roolivõimu probleem Sardiinia rallil oli suur pettumus (Tänak kukkus punktikatsel esikohalt viiendaks - toim.). Järgmine suur pettumus oli Türgis tekkinud ECU rike. Küllap olid need pöördepunktid, mis panid Oti mõtlema selle üle, et meie auto ei pruugi vastu pidada," sõnas Mäkinen Rallit.fi-le.

Soomlase sõnul tegi meeskond tõsiseid jõupingutusi, et Tänak jääks nendega, kuid pikad läbirääkimised tulemust ei toonud. "Mõistagi tahtsime, et Ott jätkaks meiega. Kuid ma mõistan, et rallisõitja vaatepunktist tuleb oma tulevikuvõimalusi hoolikalt kaaluda. Ta jõudis järeldusele, et tahab uut väljakutset proovida. Saan tema otsusest aru," sõnas Mäkinen.

Küsimusele, kes järgmisel hooajal Toyotas sõidavad, vastas soomlasest tiimijuht: "Meil on läbirääkimised käimas. Ütleme teile esimesel võimalusel, kui meil on midagi öelda."

Tänavu kuuluvad lisaks Tänakule Toyotasse soomlane Jari-Matti Latvala ja britt Kris Meeke. Väidetavalt on Toyotal uueks hooajaks käed löödud noore soomlase Kalle Rovanperäga.