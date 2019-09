Mäkinen andis vihje, kes peaks järgmisel aastal Tänaku kõrval Toyotas sõitma

Sordo pole alates 2017. aastast WRC-sarjas täishooaega teinud, kuid tänavu on ta näidanud häid tulemusi, võites näiteks Itaalia ralli.

Kuigi 36-aastane hispaanlane on osalenud sel hooajal neljal rallil vähem kui Toyota sõitjad Jari-Matti Latvala jad Kris Meeke, kaotab ta Latvalale vaid 12 ja Meeke`ile 18 punktiga.

"Oleme näinud teda (Sordo) sel aastal väga heast küljest vaatamata sellele, et ta ei tee tervet programmi kaasa," sõnas Mäkinen Autospordile, kui küsiti Toyota meeskonna huvist Sordo vastu. "Ta on olnud tugev. Mõistagi hoiame tal silma peal."

Samas kinnitas soomlane, et ta ei muretse oma praeguste rallimeeste pärast. "Hetkeseisu vaadates on meil kolm väga head sõitjat, me ei saa väga nuriseda," lausus Mäkinen.

Autospordi andmetel on Toyota lähedal Tänakuga uue lepingu allkirjastamisele, kuigi M-Sport teeb eestlase palkamiseks suuri jõupingutusi. Lisaks olevat Toyota meeskonnal uueks hooajaks leping sõlmitud tulevikulootuse, alles 18-aastase soomlase Kalle Rovanperäga.

Sordo kinnitas, et võiks Toyotaga liitudes kaasa teha ka täisprogrammi. "Kõigel on oma hind," sõnas hispaanlane. Kui uuriti, kas 10 miljonit eurot oleks piisav summa, viskas hispaanlane nalja, et "selle summa eest oleks ta valmis ka Soome kolima", kus asub Toyota meeskonna peakontor.